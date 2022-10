Non solo la recente separazione da Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando viene chiamata in causa anche da un altro ex, Andrea Roncato…

Meno di un mese fa l’annuncio dell’addio con Simone Gianlorenzi. Adesso, Stefania Orlando viene chiamata in causa da un altro ex, Andrea Roncato, a proposito della fine del loro matrimonio che risale addirittura al 1999 e che finì appena due anni dopo. L’uomo, noto attore italiano, ha raccontato diversi retroscena al Corriere della Sera.

Stefania Orlando, parla l’ex Andrea Roncato

Andrea Roncato Stefania Orlando

Nel corso dell’intervista, Andrea Roncato ha raccontato moltissimi dettagli della sua vita privata e lavorativa.

Per quanto riguarda la parte sentimentale, presente anche Stefania Orlando sposata nel 1999 e con la quale si è poi lasciato due anni dopo.

Sull’argomento, l’attore ha rivelato: “La signora se n’è andata, capita. Sul momento dissi che era colpa mia, che uscivo troppo la sera, che frequentavo compagnie sbagliate, dove girava la cocaina. Allora scrissero che ero finito nel tunnel della droga, quando mai, è stato un periodo, poi si è chiuso, non bevo alcolici, giusto mezzo bicchiere di Lambrusco”, ha detto l’attore.

Ma allora cosa è successo per davvero? Roncato spiega e lo fa anche nei minimi dettagli con tanto di nomi: “Stefania aveva un altro, Paolo Macedonio, punto. In questa storia non vedo santi né eroi, ci sono rimasto male sì, ma nemmeno più di tanto”.

Il 75enne a proposito del tradimento ha anche aggiunto: “Si tradisce con qualcuno, è un cerchio, il conquistatore è pure cornuto e le corna bisogna portarle a testa alta. Non si muore per amore, solo se non si trova un amore per cui vivere”.

Adesso Roncato e di nuovo felicemente sposato con Nicole Moscariello: “Mi capisce, mi prende come sono, pregi e difetti, non ho bisogno di cancellare messaggi dal telefonino, la vita del playboy in effetti fa schifo. Collezionare furiosamente donne, auto e orologi è da insicuri, da poveracci”.

Di seguito, invece, un post Instagram di questa estate della Orlando:

