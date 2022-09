Dopo i rumors, anche l’ufficialità: il matrimonio di Stefania Orlando è finito. Le parole sui social della donna e i motivi.

Solamente poche ore fa era uscita l’indiscrezione secondo cui Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi avessero messo fine al proprio matrimonio. Dal semplice rumors, però, si è passati ben presto all’ufficialità. A darla sono stati i diretti interessati con alcune parole pubblicate sui rispettivi profili social, e precisamente su Instagram.

Stefania Orlando, matrimonio finito: la conferma

Stefania Orlando

In questi minuti, Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi hanno voluto spiegare la situazione del loro rapporto confermando la fine della loro relazione e del loro matrimonio: “Simone ed io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati ad un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse”, ha scritto la donna.

Sulle motivazioni, però, nessun dettaglio ma solo una richiesta di privacy: “Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta, quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi. Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme – conclude -, un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e l’augurio reciproco di essere felici”.

Lo stesso post, come anticipato, è stato ricondiviso anche dall’uomo tra le sue storie Instagram. Tra i due, ad ogni modo, sembra che l’addio sia stato piuttosto sereno e pacifico nonostante la tristezza e amarezza che restano inevitabili.

Di seguito, invece, un post social della showgirl di questa estate:

