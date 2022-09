Alberto Matano ha festeggiato nelle scorse ore il 50esimo compleanno. Per l’occasione, bella festa con tanti invitati noti. Ecco chi c’era.

50 anni speciali per Alberto Matano che ha voluto festeggiare alla grande questo giorno unico della sua vita. Il conduttore ha optato per un bel party al Jackie O’, storico locale nella Capitale, dove per l’occasione c’è stata una vera e propria parata di Vip.

Alberto Matano, la festa per i 50 anni: chi c’era

Alberto Matano

Alla festa di Alberto Matano hanno davvero partecipato in tanti. Diversi i Vip della tv che non hanno potuto fare a meno di trascorrere qualche bel momento per festeggiare il conduttore de La Vita in Diretta.

L’uomo, vestito in total black, con camicia e pantaloni in tono, era più sorridente che mai accanto al marito Riccardo Mannino, sposato lo scorso luglio. Con loro, come detto, anche tantissimi ospiti. Presenti gli amici e i colleghi di una vita come Mara Venier, ma Salvo Sottile ed Eleonora Daniele.

Musica e bollicine alle quali hanno preso parte anche Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Alba Parietti, il figlio Francesco Oppini. Ma tra gli invitati si intravedono pure Francesca Barra, Marina La Rosa, il professor Matteo Bassetti, Enrico Mentana e la compagna Francesca Fagnani.

Insomma tantissime persone hanno voluto rendere speciale il 50esimo compleanno del conduttore. La serata, poi, ha visto la sala perfetta e allestita con tantissimi palloncini e un gigantesco 50 pieno di brillantini dorati.

Di seguito un post Instagram di Mara Venier, grande amica del conduttore, con un abbraccio speciale proprio durante il party:

Riproduzione riservata © 2022 - DG