Potrebbe essere giunto al termine il matrimonio di Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi. Sui social spuntano degli indizi.

Stefania Orlando potrebbe essere tornata single. Arrivano indiscrezioni sulla fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi. Rumors che sarebbero in un certo senso avalorati da alcune parole “filosofiche” della donna sui social.

Stefania Orlando, matrimonio finito?

Stefania Orlando

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono lasciati e hanno messo fine al loro matrimonio? Non è ancora dato saperlo, ma ormai le voci sulla presunta rottura tra i due si stanno facendo sempre più forti.

In modo particolare dopo che sui social, la donna ha pubblicato alcuni pensieri particolari citando un pensiero di Alessandro Ammendola.

“Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che alcuni sguardi mentono e le labbra negano ciò che il cuore prova davvero. Ho imparato che la vita ti colpisce senza preavviso , anche quando il sole splende e sembra andare tutto a meraviglia, che non c’è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine. Dalla vita ho imparato che le persone che se ne vanno ti insegnano ad amarti e coloro che rimangono ti fanno capire che cos’è l’amore”, le sue parole scritte in una storia su Instagram.

Per il momento si tratta di un’indiscrezione e di parole che chiunque è libero di interpretare come vuole. Eppure, già in passato c’era stata aria di crisi. Che questa volta ci sia qualcosa in più?

Di seguito, invece, un recente post della donna su Instagram:

Riproduzione riservata © 2022 - DG