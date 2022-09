Dopo la chiusura del vecchio account Instagram di Fabrizio Corona, suo figlio Carlos lo difende e rilancia annunciando un nuovo profilo.

La richiesta di messaggi da parte di Totti, poi la chiusura improvvisa dell’account Instagram. Fabrizio Corona sta passando ore turbolente dopo le sue parole a proposito di una possibile verità inedita nella storia tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi. Ed ecco perché fanno molto scalpore le parole di suo figlio Carlos, nato dalla relazione con Nina Moric. Il ragazzo, da poco 20enne, ha difeso a spada tratta il babbo con storie Instagram piuttosto dure…

Fabrizio Corona, il figlio Carlos lo difende

Carlos Corona, figlio appunto di Fabrizio Corona, ha deciso di mettersi apertamente dalla parte del padre e ha deciso di sfogarsi sui social con una serie di stories.

Dopo la chiusura dell’account Instagram dell’ex re dei paparazzi, il giovane ha annunciato l’apertura di un nuovo profilo @fabriziocoronavero e lo ha fatto con parole al veleno…

“Papà tu sei sempre stato vero, senza filtri, ed è questo il problema. Non mi preoccupo perché sei stato sempre libero, anche in galera e non ti possono fermare mai, ti devono uccidere come dici tu”, ha scritto Carlos.

E ancora: “Fagli vedere come hai preparato il grande rientro. Insegna a tutti verità, informazione e comunicazione. Potete rinchiuderlo in galera per anni, potete cancellargli 1000 profili, ma lui tornerà sempre… e sempre più vero”.

A queste dichiarazioni, il giovane ha poi fatto seguito con un’ultima storia con lo sfondo di un’immagine con Francesco Totti e Ilary Blasi e la didascalia: “La verità…”.

A questo punto non resta che attendere informazioni da parte di Fabrizio Corona per capire cosa abbia da dire a proposito della storia tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice.

