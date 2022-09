Totti sta cercando di contattare Fabrizio Corona sui social: la conferma è arrivata in una storia social dell’ex re dei paparazzi.

Nelle scorse ore “la minaccia“, adesso qualche novità in arrivo possibile. Parliamo di Fabrizio Corona che ha parlato a proposito della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti e che in questi minuti è stato contattato, in un certo senso, dall’ex capitano della Roma via social.

Totti contatta Fabrizio Corona: la richiesta di messaggi

Francesco Totti

“Mi spiace per i figli. Ero il re di questo lavoro in quel periodo e settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho visti crescere i due ragazzi. Mi fanno schifo i potenti o i finti tali. E ora è giunto, caro Pupone e cara caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi […]”. Erano state queste le parole di Fabrizio Corona in un post su Instagram a proposito del matrimonio finito tra Totti e la Blasi.

Parole che devono aver mosso qualcosa nella testa dell’ex capitano della Roma che, poco fa, ha mandato una richiesta di messaggi su Instagram all’ex re dei paparazzi che, prontamente, l’ha mostrata ai suoi seguaci.

Tra le storie di Corona, infatti, ecco lo screen della richiesta di messaggi arrivata direttamente dal Pupone che, a quanto pare, avrebbe urgenza di parlare con lui dopo i suoi annunci. L’uomo ha anche sottolineato col rosso la richiesta e ha aggiunto un bel punto di domanda al centro della storia.

Che cosa vorrà dire l’ex giocatore a Corona? Al momento non è dato saperlo. La cosa curiosa, però, è che il profilo del paparazzo, dopo quella pubblicazione risulta rimosso o impossibile da raggiungere. Che ci sia sotto lo zampino proprio di Totti?

Di seguito, invece, un recente post Instagram della Blasi:

Riproduzione riservata © 2022 - DG