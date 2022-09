Presto al via la nuova stagione di ‘Scherzi a parte’ ed Enrico Papi svela alcuni dettagli su ospiti e scherzi andati bene… e male.

Sta per iniziare la nuova stagione del programma ‘Scherzi a parte’. Alla guida della trasmissione ci sarà ancora Enrico Papi che a TV, Sorrisi e Canzoni ha voluto raccontare alcune curiosità sulla stagione e su alcuni scherzi che non sono andati esattamente bene…

Enrico Papi e la rissa in uno scherzo

Sulla nuova edizione di ‘Scherzi a parte’ che dovrebbe iniziare il 18 settembre, Enrico Papi ha dato qualche anticipazione degli ospiti: “Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo, una star internazionale. Lo abbiamo inseguito per cinque mesi. Oppure Simona Izzo e Ricky Tognazzi: ci piaceva mostrarli in un momento particolare per mettere a nudo il carattere della loro coppia. Alla fine Ricky non riusciva più a uscire dallo scherzo perché era troppo verosimile”.

Ma anche un altro big della tv è rimasto vittima della trasmissione: “Uno, difficilissimo, a un personaggio che non abbiamo mai visto in contesti particolari: Roberto Giacobbo. Ci hanno aiutato i suoi collaboratori, una delle figlie e la moglie: sarà coinvolto in una situazione molto imbarazzante”.

Dagli scherzi ben riusciti a quelli che hanno visto degli imprevisti: “Quest’anno abbiamo avuto un po’ più di imprevisti del solito. Alcuni scherzi sono saltati o sono stati rimandati perché il personaggio non è arrivato, nonostante l’aiuto di un complice […]”.

In alcuni casi, lo scherzo si è chiuso con tanto di rissa. Papi ha rivelato: “C’è stata una rissa. Una star è uscita talmente fuori di sé che non riuscivamo a controllarla. Nemmeno gli amici. Inoltre capita spesso che le vittime chiamino la polizia e noi dobbiamo avvertire le forze dell’ordine che è tutto finto”.

Grande curiosità a questo punto. Non resta che capire chi è il vip che ha letteralmente perso le staffe. Sull’argomento non sono stati dati indizi…

Di seguito un recente post Instagram del conduttore proprio sulla trasmissione:

