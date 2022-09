Laura Pausini è stata criticata in Spagna per non aver cantato ‘Bella Ciao’ durante un programma. La spiegazione dell’artista fa chiarezza.

Particolare vicenda che ha visto protagonista la nota cantante Laura Pausini. La donna, ospite del programma tv spgnolo ‘El Hormiguero’ per presentare la prossima edizione de ‘La Voz’, la versione iberica del nostro The Voice, ha rifiutato di cantare la canzone ‘Bella Ciao’ scatendando grosse polemiche.

Laura Pausini nella bufera: i fatti e la spiegazione

LAURA PAUSINI

La vicenda ha inizio subito dopo una piccola intervista a Laura Pausini. Il conduttore del programma, Pablo Motos, ha deciso di andare avanti con un gioco musicale e ha chiesto alla cantante di esibirsi sulle note di ‘Bella Ciao’. Come noto, si tratta della canzone popolare italiana, adottata come inno della resistenza antifascista e resa famosa in tutto il mondo dalla serie tv spagnola ‘La Casa de Papel’. Proprio perché è un brano usato dai partigiani italiani, il presentatore ha pensato bene di chiedere alla donna di cantare.

Da qui, il rifiuto della diretta interessata. La motivazione è il tema, ritenuto “molto politico” che, in questo particolare momento storico dell’Italia, l’ha portata a non avere questo brio di leggerezza per cantare.

Una situazione che la cantante ha pagato con diverse critiche sui social tra Spagna e Italia. In molti hanno voluto manifestare il loro disaccordo per questo “no”. Non tutti in modi urbani.

Ecco perché, rispondendo ad un media spagnolo, la stessa Pausini ha voluto subito placare la vicenda spiegando la sua posizione: “Non canto canzoni politiche di destra o di sinistra. Quello che penso della vita lo canto da 30 anni. Che il fascismo sia un imbarazzo assoluto sembra ovvio a tutti. Non voglio che nessuno mi usi per la propaganda politica. Non inventare ciò che non sono”.

Di seguito il post su Twitter della cantante:

No canto canciones politicas ni de derecha y ni de izquierda.

Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años.

Que el fascismo sea una verguenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda politica.

No se inventen lo que no soy. — Laura Pausini (@LauraPausini) September 13, 2022

