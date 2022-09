Sembra rimandata, almeno per il momento, la “risposta” di Ilary Blasi a Francesco Totti in merito alla fine della loro storia.

Dopo l’intervista fiume di Francesco Totti sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi, con tanto di accuse all’ex moglie di tradimento e non solo, era attesa la risposta della donna in tv. Al momento, però, quella che sembrava dovesse essere una replica in piena regola nella trasmissione ‘Verissimo’, sembra essere stata rimandata.

Ilary Blasi, slitta la replica a Totti in tv: i motivi

Ilary Blasi

Dopo le pesanti parole di Francesco Totti, come anticipato, si attende la replica di Ilary Blasi. Una risposta che dovrà spiegare bene le primissime dichiarazioni che sarebbero uscite per bocca di persone molto vicine a lei e che avrebbero spiegato che la conduttrice “ha visto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”.

C’era molta attesa per una presunta intervista nella prima puntata di Verissimo con un domanda e risposta tra la Blasi e l’amica Silvia Toffanin sulla vicenda.

Peccato che questa ipotesi sembra sia da scartare. Infatti, in un’intervista a “Tv, Sorrisi e Canzoni” la presentatrice ha rivelato chi saranno gli ospiti della prima puntata e la Blasi, appunto, è la grande assente.

A Verissimo si parlerà di matrimonio, ma in maniera positiva con i neo sposi Federica Pellegrini e compagno, Gianmarco Tamberi e consorte e Marcell Jacobs che si sposerà proprio il 17 settembre. Svariati altri ospiti saranno presenti alla prima puntata ma non ci sarà la Blasi.

La motivazione di tale “rinvio” dell’intervista potrebbe nascondersi in questioni legali tra le parti. Totti e Ilary, infatti, secondo Il Messagero, hanno dato mandato ai loro avvocati per cercare di trovare un accordo per non finire in tribunale e un’eventuale intervista poteva cambiare determinati equilibri.

Di seguito il post Twitter del giornalista Giuseppe Candela con le anticipazioni di quelli che dovrebbero essere gli ospiti nella prima puntata di Verissimo:

Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie, gli attori Can Yaman e Francesca Chillemi per #ViolaComeIlMare. Sonia Bruganelli e Orietta Berti per lancio #gfvip. (Tv Sorrisi e Canzoni) — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 12, 2022

