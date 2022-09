Belen Rodriguez ha affrontato diversi temi legati alla sua carriera: dagli aspetti positivi a quelli negativi che può portare la fama.

Fama, carriera, social e critiche. Belen Rodriguez si racconta a 360° al Corriere della Sera affrontando diversi temi legati alla sua vita privata e professionale. Aspetti belli del proprio lavoro ma anche alcuni passaggi che richiamano l’attenzione su argomenti piuttosto seri come il bullismo.

Belen Rodriguez: la fama e i social

La donna ha iniziato a parlare della sua forza e dei tanti commenti riguardo la sua vita privata che l’ha vista, di recente, tornare con Stefano De Martino, padre di Santiago: “Penso che piaccia vedere una donna cadere perché l’immaginario collettivo vede la donna fragile”.

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e l’ex ballerino di Amici e ora conduttore televisivo è stata “ben documentata” nel corso del tempo. Colpa, se così si può dire, della fama: “La fama è veramente molto complicata da gestire, penso che quando le ragazze crollano è perché non sono state accompagnate nei loro percorsi, che non ci siano state persone che hanno saputo accompagnare le carriere. Io ho fatto un piccolo assaggio di quello che vuol dire la fama, la pressione, non oso immaginare cosa succede in America, dove si diventa un personaggio perseguitabile in continuazione”.

Ancora sulle critiche e sui commenti negativi e offensivi che sui social e sui giornali spesso si leggono: “E’ facile puntare il dito all’indirizzo di qualcuno. Dovrebbero tutti farsi un giro di giostra, nessuno può giudicare se non sta nelle scarpe di qualcuno”.

E sugli haters che scrivono alle persone per criticarle e basta, la showgril argentina ha voluto fare un appunto importante: “Se sono meschine (le critiche ndr), stai facendo del male a te stesso, sei chiuso in una stanza a criticare, con conseguenze terribili: ci sono ragazzine che si sono tolte la vita per un messaggio. Ad ogni modo l’insulto è l’inizio della mia forza, se la uso bene”.

