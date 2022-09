Indiscrezioni sul possibile ingresso di Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti al GF Vip: la risposta di Alfonso Signorini.

Al via la nuova stagione del GF Vip con Alfonso Signorini molto carico per condurre uno dei programmi ormai classici di questo periodo. Grande attesa per conoscere tutti i concorrenti ufficiali e soprattutto per sapere se tra questi ci sarà anche Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, molto chiacchiareta questa estate. Nell’intervista a Chi che anticipa alcuni temi della nuova annata del reality, il conduttore ha dato una risposta molto chiara sulla presenza della donna o meno.

Noemi Bocchi al GF Vip: la risposta di Signorini

Alfonso Signorini

Nell’intervista che anticipa qualche novità sulla stagione del GF Vip, Alfonso Signorini ha deciso di parlare anche del possibile ingresso di Noemi Bocchi nella casa e non si è fatto sfuggire l’occasione per una “frecciatina” a Totti.

A domanda diretta sul suo gradimento o meno all’avere nella Casa Noemi Bocchi, il presentatore ha risposto: “Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta”, ha detto con una battuta Signorini.

Il rapporto con i concorrenti

Parole anche su chi, invece, nella Casa del Grande Fratello ci entrerà per davvero: “Sono affezionato a tutti i concorrenti che si raccontano generosamente e che contribuiscono al racconto della vita. Tra di noi c’è un rapporto non solo professionale, ma anche umano”, ha detto Signorini. “A volte mi rendo conto di essere protettivo nei loro confronti, ma me lo posso permettere perché, poi, ci pensano opinionisti e social a giudicarli. Sono paterno, mi emoziono quando entro nella Casa perché non è solo un lavoro, è qualcosa che ha cambiato anche me. Sono grato a queste persone: quando ci si racconta e si condivide la propria vita si compie un gesto di generosità che prescinde dai compensi, e chi non lo fa si priva di qualcosa. Anch’io lo faccio, conducendo: non ho protezioni, sono quello che vedete. Poi c’è chi mi ha deluso, magari avevo forti aspettative verso persone che successivamente, per poco coraggio o poca trasparenza, si sono risparmiate. Alcuni hanno barato ai provini, ma poi ci pensa il pubblico a ristabilire un certo equilibrio. Il pubblico è sovrano nel senso nobile del termine e capisce tutto. Non decide solo chi esce, ma anche chi avrà successo”.

Di seguito un post recente di una fanpage della Bocchi su Instagram:

