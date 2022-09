Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli condurranno GF Vip Party, il format sul noto reality. Tra i due si può dire che ci sia “un patto”.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli tornato al Grande Fratello Vip in ruoli non di concorrenti bensì di conduttori. I due, infatti, porteranno avanti GF Vip Party, il format sul noto reality che andrà in onda in streaming su Mediaset Play prima della messa in onda di ogni puntata su Canale 5.

A proposito del loro tempo da passare insieme, la donna ha voluto puntualizzare che non ci saranno voci e rumors sul loro conto, anche perché entrambi sono felicemente fidanzati. L’uomo, infatti, sta con Giulia Salemi, anche lei di ritorno al GF col ruolo di commentare i social network durante ogni diretta, mentre Soleil sta portando avanti una relazione con un ragazzo che, ad oggi, preferisce stare lontano dai riflettori.

Soleil Sorge, le parole su Pretelli e la risposta di Giulia Salemi

Onde evitare futuri rumors su di lei e su Pretelli, Soleil Sorge ha voluto chiarire a Chi: “Con Pretelli non ci saranno triangoli e mi auguro che non ci saranno nemmeno dentro la Casa. Mi giungono voci di persone che, quest’anno, si vanterebbero di voler ripetere dinamiche già viste: suggerirei loro di agire con unicità, spero che creino figure geometriche diverse”.

Parole che lasciano molto serena anche la fidanzata dello stesso Pretelli. La Salemi ha infatti commentato sempre a Chi: “Metto la mano sul fuoco sulla fedeltà di Pierpaolo, è la persona più fedele del mondo. Mi ama e io lo amo. Dopo due anni, grazie a Dio, siamo innamoratissimi”.

Insomma, per questa edizione, i rumors amorosi saranno solo sui concorrenti all’interno della Casa e non su chi sarà in studio in altre vesti.

