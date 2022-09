Il gesto di Fabio Fazio per un’azienda a lui molto cara di Varazze che stava facendo i conti con la crisi post Covid.

Un gesto dolcissimo, nel vero senso della parola. Fabio Fazio protagonista del “salvataggio” di una cioccolateria che rischiava il fallimento. Il tutto avviene a Varazze, paese di origine del noto conduttore, dove l’uomo, insieme a Davide Petrini, ha deciso di dare una mano per permettere all’azienda di restare in vita.

Fabio Fazio e il gesto per l’azienda di cioccolato

Fabio Fazio

A raccontare il tutto è stato lo stesso Fabio Fazio sui social dove, a fargli eco, ci ha pensato lo stesso profilo dell’azienda.

Il conduttore ha deciso di chiamare il suo gesto una “dolce follia” e ha rilevato un’azienda di cioccolato di Varazze salvandola dalla crisi.

“C’era una volta un piccolo laboratorio di cioccolato, molto significativo per tutti i bambini nati a Varazze o cresciuti a Varazze, come me, perché lì c’erano i miei nonni”, ha detto Fazio su Instagram in un filmato.

“Ad ogni Pasqua e Natale ricevevamo un prodotto di questa piccola azienda. Questa azienda due anni fa stava per chiudere per le difficoltà del Covid che hanno coinvolto molte aziende. Mi è sembrato che si potesse e si dovesse fare qualcosa. Insieme a un mio socio ci abbiamo provato. Occuparsi di cioccolato è forse la cosa più divertente e più bella che ci possa essere, certamente un modo per tornare indietro nel tempo, per tornare bambini”.

“A Varazze abitavano i miei nonni. Sono nato e vissuto a meno di dieci chilometri da lì, a Savona, e a ogni Pasqua arrivava puntuale l’uovo Lavoratti che in paese era il marchio di casa. I nonni lo regalavano a me e a mio fratello. Lo stesso hanno poi fatto i miei genitori con i miei figli. Vengo a sapere da un mio amico, Davide Petrini, che la Lavoratti chiude in seguito alla pandemia. Mi ha preso un vero e proprio sconforto e mi sono detto che bisognava provarci, che non potevamo perdere un pezzo così importante della piccola storia delle nostre vite e del nostro territorio. Di impulso e inconsapevoli di quel che avrebbe significato, con Davide abbiamo rilevato marchio e azienda”.

E così, come poi spiegato dalla stessa Lavoratti, ecco il salvataggio e la ripresa delle attività con ancora più entusiasmo.

