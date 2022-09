Cosa sta succedendedo a Cara Delevingne? La donna è stata vista in condizioni precarie all’Aeroporto di Los Angeles.

Una video, delle immagini e la viralità del web. Cara Delevingne preoccupa i fan. La modella è stata vista all’aeroporto di Los Angeles senza scarpe, con i capelli totalmente spettinati, sporca, incapace di controllare i movimenti del suo corpo e in un totale stato confusionale. Almeno queste sono state le sensazioni ad un primo sguardo delle foto e delle clip girate sui social tanto che i fan si sono molto preoccupati per lei…

Cosa succede a Cara Delevingne?

Cara Delevingne

Stando a quanto riporta il Daily Mail, Cara Delevingne ha festeggiato il suo trentesimo compleanno a Ibiza ad agosto ma poco dopo ha iniziato a dare segni di evidente confusione con comportamenti particolarmente strani.

Da qui, infatti, le immagini che la ritraggono fuori dall’aeroporto di Los Angeles. La modella ha raggiunto questa destinazione in auto e, secondo il media inglese, mentre l’autista guidava, lei si trovava sdraiata sui sedili posteriori con i piedi coperti da calze, gialle e sporche.

La donna sarebbe dovuta salire sull’aereo privato di Jay-Z, ma dopo essersi presentata con due ore di ritardo rispetto alla partenza programmata del volo è scesa ed è tornata in macchina. Anche i suoi bagagli, già imbarcati, sarebbero poi stati scaricati. A quel punto la donna è stata appunto filmata mentre parla al telefono e si muove in modo molto particolare.

La donna, inoltre, non ha partecipato agli Emmy Awards 2022, dove era attesa insieme al resto del cast di Only Murders in the building, e non si è presentata nemmeno per il lancio della sua collezione di moda a New York City.

Per ora non si hanno ancora informazioni sulle condizioni di salute della modella ma i suoi fan sono davvero preoccupati.

Di seguito un post Instagram di un utente che mostra le immagini della modella:

