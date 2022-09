Edoardo Tavassi ha annunciato ai suoi seguaci social che dovrà sottoporsi ad un intervento medico: ecco cosa gli è successo.

Piccolo problema di salute per Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. L’uomo, conosciuto dal pubblico della tv dopo l’esperienza nel reality Mediaset L’Isola dei Famosi, ha raccontato di doversi sottoporre ad un intervento nei prossimi giorni e di avere alcuni timori.

Edoardo Tavassi si deve operare: come sta

“Il miglior modo per iniziare una giornata è andare a fare una bella preospedalizzazione. Mi devo operare”. Sono queste le parole che i fan di Edoardo Tavassi hanno sentito quest’oggi direttamente dalle stories Instagram dell’uomo. “Devo togliere un polipo alle corde vocale”, ha spiegato il giovane romano.

Un intervento che non dovrebbe essere di particolare difficoltà ma che desta comunque della preoccupazione: “Siccome la mia voce mi piace, la paura mia è che mi tolgono questo polipo e poi mi viene la voce di uno che si è pippato l’elio”, ha ironizzato ancora Edoardo.

“Devo ancora fare delle analisi, mi operano lunedì comunque. Io i vostri messaggi non li leggo più. Uno mi dice che è morto, un altro che mi ha detto che ha la voce di Luca Laurenti. Andatevene a fan***o”, ha scherzato l’uomo che poi, sempre con la sua grande ironia, ha pubblicato un altro video, questa volta con la voce modificata, dicendo che aveva fatto l’intervento ed era andato tutto bene.

A questo punto aspettiamo suoi messaggi per capire come andrà, per davvero, l’operazione. In bocca al lupo!

