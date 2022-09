Iva Zanicchi si schiera con Laura Pausini dopo le polemiche per non aver cantato ‘Bella Ciao’ durante una trasmissione televisiva spagnola.

Si schiera con Laura Pausini, Iva Zanicchi e la difende spiegando nel dettaglio le motivazioni. La più giovane cantante era finita nella bufera per essersi rifiutata di cantare ‘Bella Ciao’ nel corso di una trasmissione televisiva spagnola. Una scelta che ha fatto storcere il naso a molti.

Iva Zanicchi sta con Laura Pausini

Iva Zanicchi

Come vi abbiamo raccontato, Laura Pausini si è rifiutata di cantare ‘Bella ciao’ in un programma sulla tv spagnola per evitare di “essere usata per propaganda politica”. Un gesto che ha fatto molto discutere e che adesso trova il parere di diversi altri artisti.

Nelle scorse ore, il collega Simone Cristicchi l’aveva difesa e adesso anche Iva Zanicchi è intervenuta per dire la sua.

Ai microfoni di Adnkronos, la donna ha detto: “Pausini fascista? Ormai se non dici qualcosa di sinistra sei fascista, mi sono rotta le pa*** di questa cosa”. E ancora: Io sono di destra ma di certo non sono fascista e ‘Bella ciao’ l’ho sempre cantata. Ma non si può cantare in tutti i contesti. Io sono sempre stata convinta invece che la Pausini sia di sinistra”.

Il discorso della Zanicchi prosegue poi: “Laura Pausini ha fatto bene perché ‘Bella ciao’, che è una bellissima canzone, non fa parte del suo repertorio. ‘Bella ciao’ è l’inno della resistenza, io l’ho cantata tantissime volte in passato però questa canzone, che è di tutti, perché la resistenza è di tutti. E’ diventata di sinistra perché una parte politica se ne è appropriata e questo è sbagliato. Se tu fai un concerto e ‘Bella ciao’ non è nel tuo repertorio tu non la canti. Allora mi possono chiedere anche ‘Quel mazzolin di fiori’ e ‘La Montanara’. Io se fossi di sinistra non canterei ‘Bella ciao’ durante un mio concerto. I partigiani non erano di sinistra, ‘Bella ciao’ va restituita a tutti perché è la canzone della resistenza al nazifascismo”.

Di seguito quello che era stato il post Twitter della Pausini sull’argomento:

No canto canciones politicas ni de derecha y ni de izquierda.

Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años.

Que el fascismo sea una verguenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda politica.

No se inventen lo que no soy. — Laura Pausini (@LauraPausini) September 13, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG