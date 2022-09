Selvaggia Lucarelli (ancora) contro Chiara Ferragni e Fedez. Nel mirino della giornalista alcuni comportamenti della coppia.

Da una parte Chiara Ferragni e Fedez, dall’altra Selvaggia Lucarelli. La storia si ripete e questa volta la giornalista e opinionista si fa sentire a gran voce con uno degli attacchi più duri dell’ultimo periodo. Tutto nasce da alcuni recenti comportamenti dei Ferragnez che, rispettivamente, si sono mostrati sui social tra una maxi donazione e un volo low cost. Atteggiamenti che secondo la penna graffiante sono studiati a tavolino per una specifica motivazione…

Selvaggia Lucarelli contro i Ferragnez

Selvaggia Lucarelli

Come vi abbiamo anticipato, la polemica tra i Ferragnez e Selvaggia Lucarelli parte da alcuni recenti comportamenti della nota copia.

In primis la donazione in beneficenza di Fedez a favore del comune di Rozzano. Successivamente, anche la foto della Ferragni a Casa Arcobaleno, l’appartamento del Comune di Milano dedicato all’accoglienza di ragazze e ragazzi discriminati, a cui si è poi aggiunta una storia social in un volo low cost.

Gesti che, stando alla giornalista, sarebbero pensati ad hoc solo per cercare di risanare un po’ quella reputazione minata dagli ultimi scivoloni dei due vip come il volo in elicottero per un aperitivo sul ghiacciaio.

“Foto con assegni per la beneficenza, foto nella casa anti-discriminazioni, l’operazione reputazionale dei Ferragnez dopo gli ultimi inciampi è iniziata. Ora li vedremo anche su voli low cost posto corridoio”.

Parole, tra le altre cose, dette prima che Chiara Ferragni pubblicasse per davvero uno scatto su un volo low cost appunto. Che la giornalista abbia ragione? Chi lo sa. Intanto la durissima frecciata è stata lanciata. Staremo a vedere se i due risponderanno o, come spesso già accaduto in passato, lasceranno correre.

Di seguito, quello che era stato il post Instagram di Fedez per annunciare la donazione con la sua Fondazione:

Riproduzione riservata © 2022 - DG