Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra non si parlano da tempo. Il loro rapporto è quasi nullo: il motivo e le parole delle protagoniste.

Sembra trovare conferma il rumors, ormai in circolo da tempo, riguardo ai rapporti tesi, e in realtà quasi nulli, tra Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra. Ma cosa è accaduto tra le due? Per quale motivo non si parlano? La risposta è arrivata, seppur in modo velato, dalle dirette interessate.

Elettra Lamborghini e il rapporto con Ginevra

Elettra Lamborghini

La conferma dei rapporti inesistenti o quasi tra Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra è arrivata, come detto, dalle due ragazze. In modo particolare, la cantante di ‘Musica (e il resto scompare)’, ha detto a Chi: “Come mai al matrimonio non era presente mia sorella Ginevra? Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo…”. Una risposta piuttosto chiara che fa capire come il clima con la sorella non sia dei migliori.

Proprio Ginevra, come riporta donnapop.it, ha poi aggiunto sul suo feeling con Elettra: “C’è chi pensa che siamo molto legate. In realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano. Poi noi l’abbiamo fatto sempre, anche da piccoline, però le voglio bene, le auguro il meglio…”.

Insomma, sebbene tra le due non esista, di fatto, un rapporto giornaliero, nel profondo il sentimento d’affetto pare esserci.

Staremo a vedere se tra le due potrà esserci un clamoroso riavvicinamento, magari nella prossima edizione del Grande Fratello Vip quando proprio Ginevra sarà tra le concorrenti e Alfonso Signorini potrebbe pensare di invitare la sorella per una pace ufficiale e pubblica…

Di seguito un recente post Instagram di Elettra con una sorpresa per il marito nel giorno del suo compleanno:

