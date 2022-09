Questa sera al via in tv X Factor. Fedez torna ad essere giudice e per lui potrebbe già esserci una bellissima sorpresa.

Tutto pronto per la prima puntata della stagione di X Factor 2022. Grande attesa per quello che sarà il ritorno di Fedez nella trasmissione come giudice. Dopo un anno di assenza, il rapper torna a sedersi sulla poltrona e per lui potrebbero esserci già sorpresa a partire dal debutto odierno.

X Factor ricomincia: subito una sorpresa per Fedez?

Fedez

Come detto, c’è grande attesa per la prima puntata di X Factor 2022 che andrà in onda questa sera, giovedì 15 settembre. Con Fedez, di ritorno nella trasmissione, ci saranno anche Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. A condurre, invece, Francesca Michielin.

Ma sarà proprio Fedez tra i possibili protagonisti della sera dove, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci per lui una grandissima e graditissima sorpresa.

Esattamente come già accaduto nel corso della audizioni del programma, infatti, il cantante potrebbe avere alle sue spalle l’affetto e il supporto di tutta la sua famiglia. Pare, infatti, che Chiara Ferragni, insieme magari ai figli Leone e Vittoria, possano essere presenti dietro le quinte o direttamente tra il pubblico.

Si tratta solo di un’indiscrezione, ma chissà che la bella famigliola non possa essere tutta unita in un giorno così bello e importante. Non resta che attendere per scoprire come andrà… Intanto nella conferenza stampa di viglia, lo stesso rapper ha detto: “Aspettavo da un po’ questo momento. Ho vissuto in maniera traumatica la mia dipartita dal programma. […] X Factor mi ha battezzato dal punto di vista televisivo è stata una nave scuola, un crocevia importante, credo che abbiamo fatto un bel programmino”.

Di seguito un post Instagram della trasmissione con qualche anticipazione:

Riproduzione riservata © 2022 - DG