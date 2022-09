Ecco dove vedere X Factor 2022 in streaming e in TV: è la sedicesima edizione del seguitissimo talent show musicale.

E’ uno dei talent musicali più amati in Italia ed è arrivato alla sua sedicesima edizione. Di chi parliamo? Di X Factor 2022 ovviamente. Ci sono tante novità in questa edizione a partire dalla conduzione: Francesca Michelin, che ha iniziato la propria carriera proprio dopo la vittoria nell’edizione del 2011 del talent, è la nuova presentatrice. Per la cantautrice di Bassano del Grappa è l’esordio assoluto nelle vesti di conduttrice di un programma televisiva. Ma vediamo ora dove vedere X Factor 2022 in streaming e in TV.

Dove vedere X Factor 2022 in streaming e in TV

La prima puntata di X Factor 2022 va in onda giovedì 15 febbraio in prima serata, a partire dalle ore 21.15, come sempre su Sky Uno (canale 108 della piattaforma Sky). Ogni settimana, sempre al giovedì sera in prima serata, andrà in onda una nuova puntata, in replica sarà poi possibile vedere le varie puntate in chiaro su TV 8.

Francesca Michielin

Ma come vedere X Factor 2022 in streaming? Gratis, in diretta, purtroppo non è possibile. Le puntate del talent possono infatti essere seguite on demand solamente su Sky Go (la piattaforma streaming di Sky a cui possono accedere gli abbonati alla TV satellitare) e su Now TV, a cui si può accedere sia da Smart TV che da computer, smartphone e tablet. Ma anche per quanto riguarda Now TV è necessario sottoscrivere un appuntamento.

X Factor 2022: i giudici

Rispetto alla scorsa edizione, l’unico giudice a essere stato confermato è Manuel Agnelli, non rivedremo invece Emma, Mika e Hell Raton. Chi li sostituirà? Innanzitutto ci sarà il graditissimo ritorno di Fedez, che è stato giudici di cinque edizioni (dall’ottava alla dodicesima), poi a X Factor 2022 vedremo per la prima volta Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Riproduzione riservata © 2022 - DG