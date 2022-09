Dagli ospiti ai cantanti, ecco tutto quello che c’è da sapere su Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90, lo show musicale condotto da Amadeus.

Torna in TV la grande musica degli anni ’60, ’70 e ’80 ma questa volta si aggiunge anche quella indimenticabile degli anni ’90: Amadeus conduce infatti Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90. Lo show musicale, condotto da Amadeus dalla splendida location dell’Arena di Verona, torna con la sua seconda edizione ricca sempre di ospiti e soprattutto artisti che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90: i cantanti della prima puntata

Le puntate di Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90 sono in totale tre, la prima in onda sabato 17 settembre, la seconda sabato 24 settembre, la terza sabato 1 ottobre 2022.

Amadeus

Nella prima puntata vedremo esibirsi Leroy Gomez, il cantante dei Santa Esmeralda, che riproporrà un successo come Don’t let me be misunderstood. E poi anche Richard Sanderson con Reality, Paul Young, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Ricchi e Poveri, La Bouche, Ornella Vanoni, Eiffel 65, Gianluca Grignani, Umberto Balsamo, Leee John (Imagination), Maggie Reilly, Neri per caso, The soundlovers.

Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90: i cantanti della seconda puntata

Nella seconda puntata di Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90, in onda sabato 24 settembre vedremo invece Holly Johnson con la sua Relax, Nikola Kershaw con The riddle, Raf con Se la più bella del mondo.

E poi ancora gli Aqua, Umberto Tozzi, The Trammps, Haddaway, Katrina, Fools Garden, Fabio Concato, Amii Stewart, Rockets, Double Dee, Dik Dik, Double You.

Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90: i cantanti della terza puntata

Nella terza e ultima puntata di Arena ’60 ’70 ’80 e… ’90, in onda sabato 1 ottobre, vedremo invece Rita Pavone con Il ballo del mattone, Bonnie Tyler con Total eclisse of the hearts, Limahl con Never ending story, Corona con The rhythm of the night, Max Pezzali con Sei un mito.

E poi ancora Sister Sledge, Patty Pravo, Matia Bazar, P. Lion, Snap!, Crystal Waters, Michele Zarrillo, I Cugini di Campagna, Los Locos, Neja.

Riproduzione riservata © 2022 - DG