Ecco dove vedere Giusina in cucina – La Sicilia a tavola in streaming e in TV: è il programma di cucina condotto da Giusi Battaglia.

Giusi Battaglia apre le porte della sua cucina per portare nelle case degli italiani le ricette tipiche della cucina siciliana. Inizia infatti Giusina in cucina – La Sicilia a tavola, il programma che è in realtà un viaggio culinario in lungo e largo per tutta l’isola, con ricette tipiche di ogni zona della Sicilia preparate e spiegate in modo che gli spettatori da casa possano cimentarsi ai fornelli per ricrearle.

Dove vedere Giusina in cucina – La Sicilia a tavola in streaming e in TV

Giusina in cucina – La Sicilia a tavola va in onda da sabato 17 settembre 2022 al pomeriggio, a partire dalle ore 15.45, su Food Network (canale 33 del digitale terrestre e canale 53 di TivuSat). Le puntate di questa edizione dello show culinario con Giusi Battaglia sono in totale 14, tutte delle durata di circa mezz’ora.

Giusi Battaglia, Giusina in cucina – La Sicilia a tavola

E invece, dove vedere Giusina in cucina in streaming? Per chi non riuscisse a vedere le puntate su Food Network, o per chi semplicemente volesse rivederle, c’è la possibilità di guardarle in streaming sulla piattaforma on demand Discovery +: per vedere i vari contenuti streaming di questa piattaforma, non solo Giusina in cucina – La Sicilia a tavola, è però necessario sottoscrivere un abbonamento.

Giusina in cucina – La Sicilia a tavola: le ricette

Nel corso delle varie puntate di Giusina in cucina – La Sicilia a tavola, Giusi Battaglia proporrà una serie di ricette di ogni tipo (dai primi al dolci) tipiche della Sicilia: dalla cartocciata catanese al polpettone alla siciliana, passano per le ragazzate di Alcamo e i ricci di Palma di Montechiaro (questi ultimi due sono entrambi dolci) e molte altre ancora.

