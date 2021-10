Il grande successo avuto da Squid Game ha alimentato l’interesse verso le serie TV coreane: ecco le migliori da vedere.

Il mondo dell’intrattenimento coreano sta conquistando sempre di più tutto il mondo, dall’America all’Europa. Il film Parasite di Bong Joon-ho, vincitore nel 2019 di ben 4 Premi Oscar tra cui quello per il Miglior Film, ha certamente contribuito a questo fenomeno, mentre un altro tassello lo ha messo Squid Game, serie TV evento di Netflix, tra le più viste del 2021. A tal proposito, vediamo ora quali sono le migliori serie TV coreane (in italiano e non) da vedere assolutamente.

Squid Game: parlando di serie TV coreane partiamo proprio da quella più famosa di maggiore successo. Squid Game è un thriller con protagonista Song Gi-hun che, insieme ad altre 455 persone tutte con varie difficoltà economiche, decide di partecipare a una serie di giochi mortali. In palio ci sono circa 33 milioni di euro.

Crash Landing on You: tra le serie TV coreane di Netflix, oltre a Squid Game, c’è anche questa ambientata tra le due Coree, quella del Sud e quella del Nord. La protagonista è Yoon Se-ri, una ricca ereditiera che, a causa di un incidente con il paracadute, si ritrova al di là del confine con la Corea del Nord. Qui incontra il giovane ufficiale Ri Jeong-hyuk che, andando contro a quelle che sono le sue disposizione, decide di aiutarla a nascondersi e a tornare a casa.

It’s okay not to be okay: è una delle serie Tv romantiche coreane presenti su Netflix. Racconta la storia di un operatore sanitario, che lavoro in un istituto psichiatrico, e una scrittrice da carattere all’apparenza scontroso. La serie non è incentrata solamente sulla storia d’amore tra i due ma fa molto più, toccando temi come la salute mentale e la ricerca della felicità.

Kingdom: se cercate serie TV coreane simili a Squid Game per alcuni versi Kingdom potrebbe essere quella che fa per voi. Non mancano l’azione, la suspence e i colpi di scena. Si tratta di un fantasy storico, ambientato nella Corea del Medioevo e ha per protagonista un principe che è partito alla ricerca di una cura per una strana malattia che ha colpito il regno.

Romance in a bonus book: la protagonista è Kang Dan-hi, una donna separata e con una figlia. Per la propria famiglia aveva deciso di abbandonare il proprio lavoro e rinunciare alla carriera. Ora però si ritrova sola, con una figlia da mantenere, ed è disposta a tutta per farla crescere al meglio e farla studiare.