Ecco dove vedere La casa di carta in streaming: la serie TV spagnola con protagonista la banda di ladri è tra le più amate degli ultimi anni.

Tute rosse, maschere di Salvador Dalì: bastano questi due indizi per capire di che cosa stiamo parlando. De La casa di carta ovviamente, ovvero una delle serie TV più amate degli ultimi anni che ha saputo conquistare gli spettatori di ogni angolo del mondo facendosi apprezzare ovunque. E pensare che inizialmente, prima di diventare un vero e proprio fenomeno internazionale, la serie TV era nata per la televisione spagnola e non era prevista che uscisse dai confini nazionali, così come non erano previste altre stagioni dopo la seconda.

Dove vedere La casa di carta in streaming

Ma dove vedere La casa di carta in streaming, gratis possibilmente? Al momento c’è solo un’opzione disponibile per vedere tutte le puntate delle cinque stagioni della serie TV spagnola: Netflix. Per vedere tutti gli episodi de La casa di carta è infatti necessario essere abbonati alla celebre piattaforma on demand, non c’è la possibilità di vederle in altre piattaforme gratuite e legali.

La casa di carta

Sempre sul catalogo di Netflix è inoltre disponibile anche il remake asiatico della serie TV, ovvero La casa di carta: Corea. Il successo della serie TV spagnola è stato così grande che Netflix ha infatti deciso di realizzare un remake coreano dello show.

La casa di carta: la trama e il cast

Per chi non lo sapesse, La casa di carta segue le vicende di un gruppo di ladri, in cui ogni componente ha come identità segreta il nome di una città (Tokyo, Berlino, Nairobi, Denver, Rio, Mosca, Helsinki, Oslo e poi se ne aggiungeranno altri) guidati dal Professore. Nella prime due stagioni al centro della storia c’è un’incredibile rapina alla Zecca di Spagna, dalla terza stagione la storia si sposta nella Banca di Spagna.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG