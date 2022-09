Ecco che cosa vedremo nella prima puntata di X Factor 2022 in onda giovedì 15 settembre: le anticipazioni.

Giovedì 15 settembre inizia X Factor 2022, la sedicesima edizione del talent musicale e, come sempre, l’attesa è tanta. Le novità non mancano a partire dalla nuova conduttrice: Francesca Michielin. La cantautrice veneta deve molto a questo programma: nel 2011, infatti, non era ancora nota al grande pubblico che la scoprì proprio vedendola esibirsi sul palco della quinta edizione di X Factor, edizione che vinse iniziando così la sua ascesa nel mondo della musica. Ora torna al talent show ma con le vesti di conduttrice. Ma vediamo ora cosa aspettarci da questa edizione del programma.

X Factor 2022: anticipazioni della prima puntata

La prima puntata di X Factor 2022 va in onda giovedì 15 settembre 2022 su Sky Uno a partire dalle ore 21.15. Come da tradizione, la prima puntata della nuova edizione ospiterà le prime Audizioni, nelle quali gli aspiranti concorrenti al talent si dovranno esibire davanti ai giudici (e anche davanti al pubblico, che torna dopo lo stop dovuto alla restrizioni anti Covid).

Foto credit: Virginia Bettoja

Per passare al turno successivo, gli aspiranti concorrenti di X Factor 2022 dovranno ottenere almeno 3 sì da parte dei 4 giudici che, lo ricordiamo, quest’anno Fedez, Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. Le puntate dedicate alle Audizioni sono in totale tre, oltre a quella del 15 settembre ci sono poi anche quelle del 22 e del 29 settembre.

Tutti i concorrenti che riusciranno a superare le Audizioni si esibiranno poi ai Bootcamp dove verranno formate le quattro squadra. La novità di questa edizione è rappresentata dal Last Call che seguiranno i Bootcamp e nel quale i posti a disposizione possono essere rimessi in discussione. Terminata anche la fase del Last Call partirà la vera e propria sfida con i Live Show.

