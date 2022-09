In tv andrà in onda la diretta del funerale della Regina Elisabetta. Su Mediaset, a Canale 5, sarà Silvia Toffanin a gestire l’evento.

Sarà Silvia Toffanin a condurre la diretta del funerale della Regina Elisabetta II che andrà in scena lunedì 19 settembre. Il grande seguito che sta avendo il lutto per il Regno Unito e per tutto il mondo sta avendo molta partecipazione anche sul piccolo schermo e per questa ragione, le varie emittenti hanno deciso di seguire live i momento più importanti, come appunto il funerale della sovrana.

Diretta funerale Regina Elisabetta: Silvia Toffanin seguirà live l’evento

Silvia Toffanin

Come noto, la cerimonia d’addio alla Regina Elisabetta vedrà una settimana di lunghi impegni e celebrazioni che porteranno poi al momento più importante e sentito, il funerale, in programma lunedì 19 settembre.

L’importanza dell’evento e il grande seguito che tale vicenda ha avuto in tutto il mondo avrebbe portato anche le televisioni italiane ad organizzarsi per seguire live la cerimonia che dovrebbe avvenire a partire dalle ore 11 (ora locale, le 12 italiane) nell’Abbazia di Westminster.

Secondo alcune indiscrezioni che rimbalzano dalle parti di Cologno Monzese, riportate da Blogo TV, anche Mediaset si sarebbe organizzata per gestire la diretta dei funerali della Regina Elisabetta e sarebbe pronta ad affidare l’evento a Silvia Toffanin.

Sarebbe, infatti, la conduttrice del noto programma Verissimo ad essere stata incaricata di gestire la telecronaca dei Funerali della Regina Elisabetta II.

Per quanto riguarda la Rai, invece, il live dovrebbe essere a cura del Tg1 e la conduzione dovrebbe essere nelle mani della sua direttrice Monica Maggioni.

Di seguito, quello che era stato il triste annuncio della Famiglia Reale con un post su Instagram della morte della Regina:

Riproduzione riservata © 2022 - DG