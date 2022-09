Striscia la Notizia ha annunciato nel nuove Veline per la stagione alle porte: si tratta di Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca.

Striscia la Notizia è pronta a ripartire con la nuova stagione. Si parte il prossimo 27 settembre con un’altra edizione che si annuncia scoppiettante. Grande attesa per i primi conduttori ma anche per le Veline che quest’anno saranno nuove. Sono state annunciate, infatti, le due ragazze che prenderanno il posto di Giulia e Talisa. Si tratta di Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca.

Striscia la Notizia: chi sono le nuove Veline

Come detto, sono state annunciate le due nuove Veline di Striscia la Notizia. Sono Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, rispettivamente ballerina della scorsa edizione di Amici e ginnasta. Le due ragazze sono pronte a debuttare sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci prendendo il posto delle ormai ex Giulia e Talisa.

L’annuncio ufficiale è arrivato in queste ore anche grazie ad un post Instagram pubblicato dal profilo della trasmissione. Cosmary e Anastasia si esibiranno, come detto, per la prima volta il prossimo 27 settembre, data del via del programma.

Per Cosmary si tratta di una sorta di conferma nell’ambiente Mediaset dopo aver partecipato all’ultima edizione di Amici come ballerina. Come lei, in passato, anche Shaila Gatta aveva compiuto lo stesso percorso.

Per quanto riguarda Anastasia, invece, la si ricorda per aver partecipato in passato al programma Colorado e anche a Temptaion Island.

Insomma, non resta che attendere ancora qualche giorno per vederle all’opera in uno dei programmi più noti e importanti di Canale 5.

Di seguito il post Instagram del noto programma con l’annuncio sulle nuove Veline:

