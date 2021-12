Dopo quasi un mese di lontananza dal bancone più famoso della tv, le veline Giulia e Talisa tornano a Striscia la Notizia, ecco come stanno.

Giulia Pelagatti e Talisa Jace torneranno questa sera a Striscia la Notizia: le due veline sono state in quarantena fiduciaria, per aver avuto un contatto con positivo da Covid-19, e non solo.

Stasera su Canale 5 Giulia e Talisa riprenderanno il loro posto, nel Tg satirico più famoso della tv. Le due giovani ballerine sono state in quarantena fiduciaria dopo essere state a contatto con una persona positiva, per cui sono state sostituite temporaneamente dalle ex Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

La loro assenza è durata però più del previsto, come molti spettatori hanno notato. Questo perché non solo hanno dovuto affrontare la quarantena ma Talisa ha avuto anche un altro problema di salute.

A quanto pare, l’ex ballerina di Amici ha avuto la broncopolmonite, per cui ha dovuto trascorrere a casa un periodo di riposto. Giulia non è tornata per esigenze di trasmissione, in quanto preparare le coreografie prevede la presenza di entrambe le veline.

Ora, le ragazze stanno bene e sono cariche e pronte a tornare, stasera a Striscia La Notizia, in onda a partire dalle 20:35 condotto da Sergio Friscia e Roberto Lipari.

