Sabrina Salerno si racconta a Oggi è un altro giorno, raccontando del rapporto con il padre, che l’ha riconosciuta a soli 46 anni.

Sabrina Salerno è una delle protagoniste di Ballando con le Stelle quest’anno, una delle più apprezzate che sta dando il meglio di sé. La showgirl si è raccontata a Serena Bortone, durante il programma pomeridiano Oggi è un altro giorno, e ha raccontato della sua vita, tra cui del padre che l’ha riconosciuta solo a 46 anni.

La Salerno non ha avuto un’infanzia molto facile. La donna è infatti cresciuta con i nonni a Sanremo ed è stata riconosciuta dal padre solo all’età di 46 anni, dopo aver fatto il test del Dna: “Mio padre non mi ha mai accettato, per lui ero stata un incidente, Mi ha sempre ignorato. Mi diceva, ti ho fatto ma non c’entri niente con me. Parliamo di una persona famosa nel suo ambiente, di livello, con un gran ruolo, molto benestante”

La ballerina continua raccontando che il papà non voleva fare il test: “Era arrabbiato con me, io comunque l’ho costretto a fare il test. L’ho fatto in onore della verità, siccome lui continuava a dire che io non ero la figlia a tutti, tranne che a me, a quel punto ho detto che no è bene che chiariamo le cose”

Nel 2019, Sabrina Salerno e il padre si sono riavvicinati per un po’ dopo decenni, ma purtroppo l’uomo soffriva di una brutta malattia ed è venuto a mancare poco dopo.

I successi della showgirl

Sabrina Salerno è stata una delle soubrette più famose degli anni ’80 e ’90, quando la sua carriera brillava in tv.

La cantante e ballerina è riuscita ad ottenere un grande successo in tutta Europa, grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e ai singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love).

Ha proseguito la sua carriera incidendo diversi album, e partecipando ad alcuni film e spettacoli teatrali e televisivi. Ha venduto in totale circa 20 milioni di dischi, risultando tra gli artisti italiani di maggior successo.

Sabrina Salerno, inoltre, è stata anche protagonista sul piccolo e grande schermo, prendendo parte a diversi film che hanno segnato generazioni come Grandi magazzini e Fratelli d’Italia così come i programmi come W le donne, Premiatissima e Grand Hotel.

