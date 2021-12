Secondo un esperto di gossip i due attori avrebbero avuto un flirt durante le riprese di Daydreamer che sono riusciti a mantenere nascosto e che non è mai venuto alla luce… fino ad ora.

Per molto tempo sono circolate delle voci su un loro presunto flirt sul set di Daydreamer, l’amatissima soap che ha fatto emozionare il pubblico di Mediaset. Entrambi hanno sempre negato un loro coinvolgimento sentimentale ma, secondo un’indiscrezione, tra loro ci sarebbe stato del tenero tenuto ben nascosto.

Can Yaman e Demet Ozdemir avrebbero avuto una relazione tenuta nascosta alle telecamere

L’esperto di gossip Alessandro Rosica non ha dubbi e ha raccontato sui social che tra Can Yaman e Demet Ozdemir sarebbe scoppiata la passione durante le riprese di Daydreamer. La relazione oerò, non è stata resa ufficiale dagli attori per loro stesso volere. La loro storia si sarebbe conclusa fra alti e bassi nel momento in cui si sono separati professionalmente e ora Demet è felicemente fidanzata con lo sceneggiatore Oguzhan Koc.

Nonostante questo gossip insistente, l’attore turco ha sempre negato che ci fosse tra i due un coinvolgimento sentimentale, dichiarando: “Demet è un’amica. Non ci sentiamo molto, ma ci vogliamo bene”. Quale sarà la verità?

