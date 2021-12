Un autore del GF Vip ha dichiarato che alcuni partecipanti non sono stati presi “per motivazioni serie”, Ferdinando Giordano smentisce le sue dichiarazioni e spiega come sono andate realmente le cose.

Un autore del GF Vip ha rivelato a Casa Chi che alcuni partecipanti sono stati esclusi “per motivazioni serie”. Questa allusione ha preoccupato i fan che si sono subito domandati cosa fosse successo a Ferdinando Giordano. L’ex gieffino smentisce tutto e spiega la sua versione dei fatti sui social.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Le dichiarazioni di Ferdinando Giordano

“C’è una cosa che voglio fare prima che si continui a dire chissà che cosa. Ieri mi è arrivato l’articolo dove Parpiglia diceva alcune cose sulla mia mancata partecipazione al GF Vip. – riportano le colleghe di Isa&Chia – Ha detto delle parole che qualcuno forse ha travisato, però se ascoltate bene dice cose anche giuste. Però forse qualcuno, sentendo le “motivazioni più serie” chissà cosa avrà pensato. Non è successo niente, chiariamo subito questa cosa. Io sto bene, non c’è nessuna motivazione grave, quindi tutto bene, tutto tranquillo. Però mi fa sorridere il fatto che io sia stato portato via all’una di notte. Non è così, vi dico io come sono andati i fatti.” Queste le parole di Ferdinando Giordano, riportate da Blogtivvù.

L’ex gieffino continua a spiegare cosa è successo ai suoi follower: “A me hanno comunicato delle cose sabato mattina. Sono andato via dall’hotel comodamente, non all’una di notte ma dopo aver pranzato alle due e mezza/tre e sono rientrato a casa, sono tornato alla vita di tutti i giorni. Questo è quello che è accaduto e non c’è niente di serio che riguarda la mia vita privata.“

Riproduzione riservata © 2021 - DG