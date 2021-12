In occasione di un’intervista, la nonna di Victoria de Angelis rivela dei dettagli dolorosi della vita della nipote, membro dei Maneskin.

In occasione di un’intervista sul settimanale Dipiù, la nonna di Victoria de Angelis dei Maneskin parla di dettagli inediti di sua nipote. La cantante ha avuto un’infanzia molto difficile per aver perso sua madre e “averla vista morire”. Il rimpianto della donna è che la mamma di Victoria non abbia potuto assistere al successo della figlia.

Le dichiarazioni su Victoria de Angelis

“Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma. Jeanett, la mamma di Victoria, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine.”

Queste le parole della nonna di Victoria de Angelis che aggiunge: “Mi dispiace tanto che mia figlia non abbia potuto vedere il successo che Victoria sta riscuotendo in tutto il mondo insieme con i Maneskin.” La mamma della cantante è morta 6 anni fa e non ha potuto assistere a tutto il successo che la figlia e la sua band stanno ottenendo in tutto il mondo. La donna si dice comunque felice che a Natale rivedrà la nipote che andrà a farle visita in Danimarca per stare un po’ con la nonna.

