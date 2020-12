I vestiti per Capodanno 2020 più belli da acquistare anche online: glitter e paillettes protagonisti della serata! Ecco i migliori consigliati.

Con l’arrivo delle feste natalizie dobbiamo iniziare a pensare all’outfit per la notte del 31 Dicembre. Il vestito sembra essere sempre l’opzione migliore: in commercio possiamo trovarne diversi tipi, di colori differenti e perfetti per l’occasione. Il tema di Capodanno, spesso e volentieri, è il glitter: infatti, la maggior parte dei vestiti per Capodanno sono brillanti, luminosi e colorati. Ma quali sono i migliori da sfoggiare quest’anno? Scopriamolo insieme e vediamo quali è possibile trovare online: non solo per Capodanno ma per qualche occasione speciale.

Abiti per Capodanno: Bershka ma non solo

Sexy, eleganti e mai volgari: i vestiti più belli per Capodanno 2020 sono trés chic e possono essere riutilizzati anche durante l’anno. Paillettes e glitter sono i protagonisti di questa festa, quindi preparatevi a brillare.

Se il budget non è altissimo, possiamo optare per un abito di Bershka di paillettes rosa: ha uno scollo a V e si sposa perfettamente con un paio di décolleté nere. Per un modello ancora più sexy, a poco prezzo Asos ci propone un abito a portafoglio con schiena scoperta e dalla tonalità argentata. Un modello molto elegante con maniche in pizzo è l’abito con paillettes scintillanti che possiamo acquistare tranquillamente su Bonprix.

Per un look total black il vestito blazer di Zara è un capo d’abbigliamento a cui sarà impossibile resistere: è caratterizzato, appunto, da dettagli di paillettes, ha un orlo con spacco anteriore e una chiusura frontale incrociata decorata da un fiocco satinato.

Si tratta di modelli assolutamente reperibili online: questo permetterà, anche a causa delle restrizioni dovute al Covid, di non muoversi da casa potendo comodamente acquistare il proprio capo preferito.

I vestiti lunghi per Capodanno, anche a casa

Anche per quanto riguarda i vestiti lunghi, abbiamo la possibilità di trovare una scelta infinita. Su Asos abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta, come il vestito a kimono con nodo sul davanti dalla tonalità cipria tenue o il modello monospalla con spacco sulla coscia color argento.

Anche Mango propone un modello davvero molto elegante con dettaglio a goccia sullo scollo, perfetto per le feste e ce lo conferma la foto pubblicata dal brand sul profilo Instagram.