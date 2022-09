Barbara D’Urso nel mirino degli haters sui social: l’ultimo post non ha convinto per via dell’outfit particolare…

Pioggia di critiche, alcune anche pesanti, per Barbara D’Urso. Sui social, l’ultimo post pubblicato dalla bella conduttrice ha colpito, in negativo, tantissimi fan. Tutta colpa di un outfit particolare con shorts e stivali ma anche, a detta di chi ha commentato, dei troppi filtri usati.

Barbara D’Urso: bufera social per il look

Barbara D’Urso

Non ci sono dubbi che Barbara D’Urso sia tra i personaggi dello spettacolo più chiacchierati in assoluto. La donna, sia per le sue trasmissioni, sia per il suo modo di porsi con i fan, riceve molto spesso diversi pareri, non sempre positivi.

Gli ultimi, negativi, sono arrivati a seguito di un post su Instagram nel quale la bella Barbarella si è mostrata in tutto il suo splendore in shorts e stivali.

Un look sfoggiato alla grandissima ma che ha generato non poche polemiche.

“Ridicola”, “Mi viene solo tristezza”, “Dove vai vestita così”, “Ma ci si può conciare così alla sua età?”. Sono questi alcuni dei commenti che possono essere letti sotto al post della presentatrice di Pomeriggio Cinque.

La D’Urso ha voluto mostrarsi con questo particolare look “texano” con una vena di sensualità e piccantezza che non è stata molto apprezzata.

Gli shorts di pizzo cortissimi che esaltano le gambe e gli stessi stivali che collaborano allo stesso scopo non hanno entusiasmato “la folla” social che le si è ritorsa contro.

In molti hanno etichettato Carmelita come una donna che non è in grado di accettare l’invecchiamento e di usare filtri per nasconderla. Poi, come conseguenza, alcuni le hanno consigliato di vestirsi in modo adeguato per la sua età.

Di seguito il post Instagram in questione:

