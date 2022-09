Non c’è pace nella famiglia reale britannica: pare che tra Harry e Re Carlo III si sia scatenata una lite furiosa in seguito ad una drastica decisione del nuovo sovrano.

Sembrava che il clima tra Re Carlo III e il secondogenito Harry si fosse disteso in seguito alla morte della Regina Elisabetta II. Le ultime indiscrezioni, però, parlano di un’accesa lite nata tra il Duca di Sussex e il nuovo Sovrano: quest’ultimo, per snellire la monarchia inglese, avrebbe deciso di privare i figli di Harry e Meghan Markle del titolo di Sua Altezza Reale. Titolo che, pur non spettando di diritto, la Regina Elisabetta aveva dato ai tre figli di William e Kate Middleton.

Archie e Lilibeth non saranno Altezza Reale: ecco perché

Con la scomparsa della Regina Elisabetta, i figli dei Duchi di Sussex, Archie Mountbatten-Windsor e Lilibet Mountbatten-Windsor, diventano principi secondo una legge del 1917 del trisavolo Giorgio V. Sempre secondo tale legge, alla denominazione di principi va ad aggiungersi quella di Hrh – His o Her – Royal Highness, ovvero Sua Altezza Reale.

Re Carlo III, però, ha deciso di cambiare le regole e di non consegnare tale titolo ai figli di Harry e Meghan scatenando, così, l’ennesima lite con il secondogenito.

C’è da aggiungere che, chi detiene il titolo di Sua Altezza Reale può usufruire di fondi pubblici e godere della protezione della polizia, anche questa finanziata dalle tasse.

Argomento su cui Harry si era già espresso, ritenendo che, dopo la Megxit, la rimozione delle guardie del corpo a lui e alla sua famiglia sia stata ingiusta e illegale tanto da intentare una causa contro il ministero dell’interno inglese.

Riproduzione riservata © 2022 - DG