Il caso della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi vede anche l’intervento di Flavia Vento. Ecco perché e cosa è successo.

Flavia Vento torna a parlare in tv e lo fa a proposito del caso tra Francesco Totti e Ilary Blasi che, ormai come noto, si sono separati. La donna, in passato, aveva fatto discutere per alcune dichiarazioni a proposito di un presunto flirt proprio con l’ex capitano della Roma. Adesso, interpellata da ‘Striscia La Notizia’, la soubrette si è tolta qualche sassolino…

Flavia Vento commenta il caso Totti-Blasi

Flavia Vento

Come è possibile vedere sui profili ufficiali di ‘Striscia La Notizia’, nota trasmissione in onda sulle reti Mediaset e precisamente su Canale 5, Flavia Vento ha parlato ai microfoni di Valerio Staffelli proprio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il motivo è relativo a quanto accaduto nel 2005 quando la donna fu accostata appunto all’ex Roma per un presunto flirt.

“Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Flavia Vento. Nel 2005 Fabrizio Corona aveva lanciato il gossip di un presunto tradimento del capitano della Roma, un mese prima delle nozze, con la showgirl Flavia Vento. Nessuno ci aveva creduto, ma ora che Ilary e Francesco sono protagonisti del divorzio-soap opera del secolo, quel presunto flirt è tornato d’attualità”, si legge sul sito del programma di Antonio Ricci.

Presenti anche le anticipazioni dei dialoghi tra Staffelli e la Vento: “Si è attapirata dopo che Ilary ha detto che se avesse parlato (dei tradimenti di Totti, ndr) avrebbe rovinato cinquanta famiglie?”, la domanda dell’’inviato del tg satirico alla bionda. “Io non ho famiglia e sono casta da dieci anni», replica la showgirl 45enne, che aggiunge sibillina: «Un giorno, quando vorrò parlare, parlerò. E spero che da qualcuno arriveranno delle scuse…”, la risposta della Vento.

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio di Striscia La Notizia che faceva ironia imitando la Blasi:

