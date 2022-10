Duro attacco di Maria Teresa Ruta al GF Vip dopo il caso Marco Bellavia. La donna ha detto la sua con un videomessaggio social.

Il caso Marco Bellavia al GF Vip vede diversi volti noti prendere posizione contro la trasmissione e soprattutto contro gli attuali concorrenti accusati di bullismo. Anche Maria Teresa Ruta, tramite Instagram, ha voluto dire la sua e schierarsi apertamente contro quanto sta accadendo.

Le parole di Maria Teresa Ruta sul GF Vip

Maria Teresa Ruta

“Voi sapete che i miei post e i miei reel sono fatti per ridere e sorridere. Ma oggi voglio parlarvi del GF Vip, che mi fa schifo”, ha esordito Maria Teresa Ruta. “Sì, era partito benissimo. Certo, è un programma di intrattenimento ma non per questo non può essere anche un programma anche un po’ educativo. Era partito con paroloni: parità, integrazione. Parlando di malattie e patologia. E poi cosa succede? Che Marco Bellavia prende la porta e se ne va. Viene nominato da tutti e non viene compreso. Non si capisce che aveva bisogno di un abbraccio, di sentirsi come gli altri. Molti, su cui c’erano delle discriminazioni sono stati accolti con affetto. Che poi sia vero o falso non lo so. Da spettatrice mi aspettavo quello che non c’è stato: provare a comprenderlo e sostenerlo e soprattutto, anche senza parlare, abbracciarlo. Questo GF mi fa proprio schifo”.

Nella didascalia del suo videomessaggio, la Ruta ha poi aggiunto: “So che queste mie dichiarazioni per qualcuno potrebbero apparire forti ma io che ho fatto il @grandefratellotv e che sono stata nominata tutte le 23 settimane passando spesso sotto la gogna del branco so di che cosa parlo. le frasi che ho sentito rivolte a @bellaviamarco da tutti mi hanno fatto schifo ed anche chi non ha parlato ha sbagliato…. Perché io soprattutto so cosa mi sono portata a casa da questa straordinaria esperienza bellissima per me ed indimenticabile […]”.

Di seguito il post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG