A protestare contro l’atteggiamento da bulli dei concorrenti del Gf Vip nei confronti di Marco Bellavia ci sono anche gli sponsor.

La storia di Marco Bellavia e del suo malessere mentale palesato davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip ha avuto una risonanza, forse inaspettata, fuori dalla Casa. A scatenare la solidarietà dei telespettatori nei confronti dell’ex volto di Bim Bum Bam è stato il bullismo perpetrato da parte di quasi tutti i concorrenti del reality show contro Marco. Ma dopo le proteste in rete, anche gli sponsor del Gf Vip hanno voluto prendere le distanze dagli atteggiamenti assunti dai “vipponi”.

Gli sponsor in fuga dal Gf Vip

Amica Chips è stato il primo sponsor a volersi dissociare da quanto accaduto. In una nota pubblicata sul profilo Instagram dell’azienda, si legge: “Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli”.

“Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono”, hanno scritto ancora nel comunicato.

Nelle ultime ore anche TooA ha voluto discostarsi da quanto accaduto nel reality show comunicando di aver già inviato una “nota ufficiale a Mediaset prendendo una chiara posizione in merito alle azioni […]avvenute all’interno del programma” ritenendo il comportamento dei “vipponi” “inaccettabile e lesivo”.

Confermo quanto detto da altre persone, TooA si è dissociata dal #gfvip pic.twitter.com/HRhqTgqVzY — linda_c90_ 🏳️‍🌈 (@C90Linda) October 2, 2022

Intanto si attendono le reazioni di Alfonso Signorini e degli autori del Gf Vip. Indiscrezioni raccontano che dietro le quinte sarebbero tutti furiosi con i concorrenti del programma e che, nel corso della diretta di oggi, 3 ottobre, un lungo blocco sarà dedicato proprio a questa situazione. Il web, intanto, chiede provvedimenti immediati.

