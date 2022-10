Le notizie di gossip più importanti del weekend: quello che è successo e che ha fatto chiacchierare durante il fine settimana.

Cosa è successo nell’ultimo fine settimana? Gli appassionati di cronaca rosa hanno chiacchierato dell’uscita di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip – con tanto di risonanza mediatica sui social – ma anche delle nuove dichiarazioni di Ilary Blasi sull’ipotetico mantenimento chiesto a Francesco Totti, fino alla diffida di Romina Power a Domenica In.

Il gossip del weekend

Marco Bellavia ha abbandonato il Gf Vip dopo gli atteggiamenti violenti assunti dai concorrenti della Casa. L’ex volto di Bim Bum Bam, che aveva palesato il suo malessere mentale, non è stato compreso e gli autori del reality show di Canale 5, analizzando la sua situazione, avrebbero ritenuto opportuna l’uscita dal programma. La rete si è sollevata contro gli inquilini, rei di bullismo nei confronti di Bellavia, mentre molti sponsor si sono dissociati da tali comportamenti.

Ilary Blasi ha fatto sentire la sua voce tramite l’avvocato Simeone che l’assiste nella separazione giudiziale da Totti. Accusata di aver chiesto un assegno di mantenimento pari a 20 mila euro per sé e 17.500 euro per i tre figli, la conduttrice di Mediaset ha smentito categoricamente la notizia. “Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro, né di 10mila né di 1 euro – ha scritto in una nota il legale della Blasi – . Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è”.

Il gossip del weekend si è concentrato anche su Belén Rodriguez che, ospite di Verissimo, si è lasciata andare ad una lunga dichiarazione d’amore nei confronti di Stefano De Martino. “In tutto questo marasma, e in questa mancanza di equilibrio, è stato bello avere l’ulteriore conferma di amarlo così tanto. Perché quando succedono queste cose e ti scegli ancora una volta, vuol dire che c’è tanta sostanza”: così l’argentina ha confermato il grande amore per suo marito.

Infine, ha fatto il giro della rete la notizia della diffida di Romina Power nei confronti di Domenica In. Nel corso dell’intervista a Loredana Lecciso, Mara Venier l’ha bloccata chiedendole di non fare il nome della moglie di Al Bano. “Non nominiamo perché ci querelano. Non dobbiamo nominare niente, non si nomina per adesso, poi vediamo – ha esclamato la conduttrice, evidentemente un po’ infastidita – . Preferisco non nominare Romina, siamo state diffidate da fare il suo nome”.

MIO DIO RAGAZZI IL RITORNO DELLE BAGARRE DELLA ZIA CHE EMOZIONE tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno cara#DomenicaIn pic.twitter.com/ouN53Y00Ul — Nicolò (@NicoloC__) October 2, 2022

