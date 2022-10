Momento di grande commozione per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che hanno svelato con un baby shower il sesso del figlio che aspettano.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti inizia a diventare social. Dopo aver taciuto a lungo sul gossip, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti aveva deciso di confermare la dolce attesa con un video ironico pubblicato in rete. L’emozione dei futuri nonni non si è fatta attendere e, nelle ultime ore, Aurora e il compagno Goffredo Cerza hanno deciso di regalare ulteriori momenti di commozione svelando il sesso del nascituro.

Il baby shower di Aurora Ramazzotti

Alla presenza dei familiari e degli amici più intimi che hanno organizzato una festa coi fiocchi, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno annunciato che aspettano un maschietto.

Il baby shower organizzato da una delle party planner più note di Milano con la complicità di Sara Daniele (storica amica della Ramazzotti), ha visto il cielo tingersi di azzurro dopo il gioco del tiro alla fune cui hanno partecipato gli amici dei futuri genitori.

Da un lato tutti vestiti di rosa, dall’altro tutti di blu: alla fine la vittoria è andata a questi ultimi, mentre Aurora e Goffredo osservavano i fumogeni celesti che coloravano le loro teste.

Grande commozione non solo per i presenti, ma anche per i futuri nonni che hanno partecipato con le lacrime agli occhi alla festa.

Non è mancata, tuttavia, una frecciata di Aurora Ramazzotti ai paparazzi che hanno deciso di lanciare la notizia della gravidanza prima che lo facesse lei.

Con una Instagram story, infatti, la figlia di Eros e Michelle ha scritto: “Tutte le foto arriveranno martedì, ma volevamo condividere quest’emozione incredibile (prima che lo facesse qualcun altro)”.

