Interessante e simpatica intervista rilasciata da Ignazio Moser a Vanity Fair. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, ha spiegato alcuni lati del suo carattere che lo rendono “un po’ folle”. Poi, anche alcuni passaggi sulla compagna, i social e il suo lavoro.

Raccontandosi a 360°, Ignazio Moser ha spiegato: “Perché sono famoso? Sono famoso per essere un pochino bipolare. Perché alterno momenti da bravo ragazzo, diligente e molto responsabile a momenti di pura follia nei quali sono abbastanza incontenibile. Una follia esilarante, una follia che mi porta a fare cose alle quali dovrei pensare un po’ di più e agire un po’ meno. Il contrario di quel che accade. Diciamo, però, che questo mio ‘bianco e nero’ è quel che mi ha sempre contraddistinto, sin da quando ho memoria di me e gli altri hanno memoria di me”.

Spazio anche ad alcune domande sulla fidanzata Cecilia Rodriguez che ha più follower di lui sul social. Moser ha ironizzato: “Perché ha le tette e il cu*o…! (ride ndr). No, scherzo… Lei è più personaggio di me, io mi ritengo più una persona normale, quindi si merita molti più follower di me”.

Infine un motto che fa parte della sua vita: “Beh, meglio un rimorso che un rimpianto”.

Di seguito parte dell’intervista per Vanity Fair pubblicata in un post su Instagram che ha ricevuto già moltissimi commenti dei fan che apprezzano la sincerità del ragazzo:

