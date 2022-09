Francesco Totti di nuovo attivo sui social. Dopo la separazione da Ilary Blasi, il Pupone è riapparso sorridente e in compagnia…

Un momento di serenità e di sorrisi per Francesco Totti che in queste ore si è mostrato via social in compagnia del figlio Cristian. I due si sono immortalati in scooter, o comunque su un mezzo a due ruote, in un attimo di spensieratezza tra padre e figlio. Si tratta di un ritorno sui social per il Pupone dopo l’ormai nota querelle con Ilary Blasi per la separazione.

Totti in compagnia: sorrisi e video social

FRANCESCO TOTTI

Sereno e sorridente come non lo si vedeva da tempo. Francesco Totti ha deciso di farsi rivedere dai follower dopo mesi di silenzio dopo le note vicende legate alla separazione con Ilary Blasi. L’ex calciatore è tornato a condividere su Instagram qualche momento della sua vita privata e lo ha fatto in dolce compagnia, quella del figlio Cristian.

Già qualche giorno fa, in occasione del suo 46esimo compleanno, tra le storie social, Totti aveva pubblicato gli auguri dei figli e degli amici. Adesso, invece, eccolo con Cristian, il primogenito, in giro per le strade di Roma.

I due, fermi al semaforo, si sono messi a ridere. Il giovane dall’imbarazzo visto che suo padre lo ha inquadrato per bene con un primo piano e lui, intimidito, ha cercato di spostare lo sguardo dalla fotocamera dello smartphone.

Un momento semplice che, però, è stato visto con grande entusiasmo dai seguaci dell’ex capitano della Roma che non vedevano l’ora di rivederlo sorridente e sereno.

Di seguito le immagini pubblicate con un post su Twitter dal profilo #forzaroma:

Che bello vedere Francesco #Totti così sorridente insieme al suo Cristian ❤️ pic.twitter.com/HySv1mvUMm — Forzaroma.info (@forzaroma) September 30, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG