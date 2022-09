L’influencer e creator digitale Giulia Torelli fa retromarcia dopo le pesanti parole a proposito del voto alle recenti elezioni politiche.

Giulia Torelli fa marcia indietro a proposito delle dichiarazioni sul voto e sulle persone anziane chiamate lo scorso 25 settembre a dire la loro alle elezioni politiche. “Perché i vecchi votano? Hanno già esercitato il diritto di voto nella loro vita lunghissima. Basta votare, non sanno niente, quello che sanno lo vedono al tg. I vecchi non devono fare niente, neanche votare, devono stare in casa fermi e immobili con quelle mani. Sono completamente rinc***ti, in giro ancora con le mascherine sulla bocca”. Erano state queste le sue parole che avevano scatenato forti polemiche e critiche. Adesso, con delle stories Instagram, la ragazza ha fatto mea culpa.

Giulia Torelli chiede scusa dopo le parole sugli anziani

“Lo avrete visto perchè tutto questo ha assunto proporzioni impossibili da ignorare”, ha esordito Giulia Torelli in una prima storia Instagram pubblicata in questi minuti. “Ho detto delle cose stupide, violente e superficiali […]”, ha proseguito facendo riferimento alle elezioni e ai voti delle persone anziante definite “rincogl*****e”.

“Vorrei provare a dire cinque cose […]. Mi dispiace, ho detto cose discriminatorie, inopportune e offensive. Mi dispiace perché non le penso e soprattutto non quella aggressività. Erano provocazioni sciocche ed esagerate. Mi dispiace siano passate come cose che penso e a cui credo perché non è così. Tutti hanno diritto al voto”.

E ancora: “Di lavoro faccio altro e di politica non so nulla e potevo non parlare. Ha ragione chi dice che potevo usare questo mezzo in altro modo. Non ho pubblicato quelle cose per ottenere visibilità. Non sono così matta. […]. In Italia c’è comunque un problema di ricambio generazionale anche politico ma non spetta a me dirlo e discuterne”.

Concludendo poi: “Ciò che mi dispiace è che si dica che non mi prendo le responsabilità di quello che ho fatto. Perché in realtà è così e ne subisco le conseguenze. Pure chi mi sta intorno come la mia manager che ha avuto da poco un figlio e sta ricevendo messaggi e chiamate. O la mia famiglia o amici che stanno ricevendo commenti, minacce e altro […]”.

