Curioso episodio a Uomini e Donne: Gianni Sperti esagera e diventa virale sui social per una… caduta inattesa.

Trono classico, trono over e le solite discussioni tra Dame e Cavalieri. Eppure, questa volta, non siamo qui a parlare di Tina Cipollari, Gemma o altri protagonisti, bensì di Gianni Sperti. Il noto ballerino e opinionista, infatti, si è preso la scena per un curiosissimo episodio che l’ha visto diventare virale anche sul web…

Uomini e Donne, Gianni Sperti si prende la scena

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

Nella puntata odierna di ‘Uomini e Donne’, come detto, anche Gianni Sperti si è preso, a modo suo, la scena. Infatti, l’uomo è caduto dalla sedia mentre in studio si stava tranquillamente parlando e si stava procedendo con la trasmissione.

Il video dell’opinionista che scivola a terra è divnetato nel girono di pochissimi minuti virale e ricercatissimo sul web. I telespettatori sono rimasti molto divertiti dalla scena anche se in tanti si sono chiesti se fosse tutto preparato o meno.

Sperti, infatti, non ha colpito quasi nessuno apertamente in studio per la sua caduta a seguito di una battuta di Tina. Le troppe risate lo hanno fatto andare a terra con le gambe per aria ma nessuno tra Dame e Cavalieri pare essere rimasto sorpreso.

Ad ogni modo sul web sono state, invece, moltissime le reazioni: “Gianni cade dalla sedia. L’avete visto?”, scrive una fanpage di Uomini e Donne. “Ma dai, Gianni. Sto morendo”, ha scritto un altro utente rimasto simpaticamente affascinato dalla caduta dell’uomo.

Altri si sono appunto chiesti se fosse tutto programmato. Insomma, nel bene o nel male, Gianni si è preso la scena. Almeno fino alla prossima litigata che, siamo certi, non tarderà ad arrivare visti gli animi dei partecipanti in studio…

Di seguito il post su Twitter di una nota fanpage del programma con le immagini:

Gianni cade dalla sedia #uominiedonne pic.twitter.com/wmDyGfOSve — uomini e donne out of context (@uedooc) September 30, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG