La separazione consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi è saltata a causa delle richieste di mantenimento della conduttrice.

Si sperava che l’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi potesse essere pacifico. Dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, sembrava la cosa più opportuna da fare, ma i troppi soldi in ballo avrebbero fatto saltare l’accordo. Secondo quanto spifferato dal Corriere della Sera, a scatenare la scelta dei due ex coniugi di una separazione giudiziale sarebbe stata la richiesta – forse spropositata – della Blasi riguardo l’assegno di mantenimento per sé e per i figli.

Francesco Totti non vuole dare soldi a Ilary Blasi

Le indiscrezioni parlano di un accordo saltato per le cifre richieste da Ilary: 20 mila euro per sé e 17.500 euro in totale per i tre figli Christian, Chanel e Isabel. Un totale di 37.500 euro cui Francesco Totti avrebbe fatto una controproposta.

L’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, che assiste il Pupone nella separazione, avrebbe proposto zero euro per la Blasi e 7 mila totali mensili per i ragazzi. Il no secco di Ilary ha costretto i legali a procedere con la separazione giudiziale.

Totti avrebbe rifiutato la proposta di Ilary anche in virtù dei suoi guadagni: per ogni edizione dell’Isola dei Famosi percepirebbe quasi un milione netto cui vanno ad aggiungersi i soldi degli spot televisivi e quelli social. La Blasi, dunque, potrebbe anche vivere del suo stipendio senza pretendere soldi dall’ex marito.

Al vaglio dei giudici che stabiliranno gli estremi della separazione della coppia, ci saranno anche la divisione dei Rolex sottratti all’ex calciatore e le borse che quest’ultimo avrebbe nascosto a Ilary.

