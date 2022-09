L’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi ha riportato l’attenzione su Veronica Peparini, grande assente dietro al tavolo dei professori di danza. Per molti anni nel cast del talent show di Canale 5, la coreografa aveva annunciato la sua uscita di scena, evitando di svelare i motivi di tale decisione. Era stato il compagno, Andreas Muller, a lasciar intendere che ci fossero stati degli screzi con il programma.

Intervistata dal settimanale Nuovo, Veronica Peparini ha deciso di sbottonarsi raccontando i motivi dell’addio ad Amici.

“Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento. Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi – ha detto la coreografa – .Non vedermi seduta dietro la cattedra mi fa provare davvero un effetto strano, quello è stato un ruolo importante”.

La domanda sul suo sostituto, Emanuel Lo, è quindi stata inevitabile: “Un buon professionista nel suo campo. Con Maria sono rimasta in buonissimi rapporti e le devo tanto quindi la ringrazio. Sono molto grata per l’opportunità avuta”.

Se i rapporti con la conduttrice del talent show sono rimasti ottimi, tuttavia, le parole della Peparini hanno evidenziato un certo attrito con la produzione.

Chissà se nei prossimi anni Veronica tornerà ad occupare il ruolo di professoressa di Amici. Per il momento, continuerà a lavorare lontano dalle telecamere mantenendo un ottimo rapporto con alcuni degli ex colleghi del programma.

