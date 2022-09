Tra le più accese concorrenti del GF Vip di questa edizione, Ginevra Lamborghini ha parlato dei suoi guadagni e della sua vita…

Un peperino niente male nella casa del GF Vip. Parliamo di Ginevra Lamborghini che, dopo la querelle a distanza con la sorella Elettra, ha trovato altro pane per i suoi denti litigando animatamente con Gioele De Donà. Proprio a seguito di una di queste discussioni, la nota rampolla della casa automobilistica ha parlato della sua vita privata e dei suoi guadagni visto che era stata accusata di fare una vita piena di agevolazioni.

Ginevra Lamborghini: le parole sui suoi guadagni

Ginevra Lamborghini

“Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale!”, ha detto Ginevra Lamborghini sfogandosi nella notte con la coinquilina Nikita.

Il racconto della Lamborghini è poi andato avanti: “Prendo 1250 Euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro. Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più. Non spreco e sto attenta ai soldi. Poi in un periodo come quello di adesso che gli italiani perdono i soldi. Non sputo sul denaro sia chiaro”.

“Lei non mi conosce e spara sentenze. Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati. Quella mi dice che ho le carte di credito per comprare di tutto, ma cosa ne sa? Io quelli come lei li conosco! Andavo in un collegio e avevo i compagni che se non avevi le scarpe firmate ti prendevano in giro. Io non sono fatta così a me non frega un cavolo”.

Di seguito, invece, un post Instagram con il riassunto della situazione tra Ginevra ed Elettra Lamborghini andato in scena nell’ultima puntata del GF:

