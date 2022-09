Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza faranno diventare nonno Eros Ramazzotti. Il cantante ha parlato dei “sentimenti” per il fidanzato della figlia.

I rumors della gravidanza, poi la conferma ufficiale e i primi pensieri dei diretti interessati. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diventeranno genitori e renderanno Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti nonni. Proprio quest’ultimo ha parlato del rapporto e dei sentimenti che prova, anche verso il compagno di sua figlia.

Cosa pensa Eros Ramazzotti di Goffredo Cerza

Eros Ramazzotti

Durante il suo ultimo concerto Eros Ramazzotti aveva già dedicato un pensiero speciale alla figlia Aurora che aveva annunciato di aspettare un figlio e adesso ha pure parlato del compagno della giovane svelando cosa pensa di lui.

Nel corso di un’intervista a Radio Italia, in occasione della presentazione del nuovo album ‘Battito Infinito’ e del tour mondiale, il cantante ha spiegato: “Aurora e Goffredo mettono al mondo un figlio, sono un esempio”, le parole di Ramazzotti pronto a diventare nonno.

E sul genero e sul rapporto con la sua Aurora: “Penso sia una bella cosa, ma la cosa più importante è che si amano, c’è un amore, c’è un qualcosa di così profondo che oggi un po’ si è perso, per cui questi due ragazzi che si amano e mettono al mondo un figlio è un esempio pazzesco in questo momento, gli farei un applauso. Goffredo è un bravissimo ragazzo”.

Anche mamma Michelle aveva da poco commentato sui social: “Ebbene sì, ora si può dire. Solo a scriverlo piango! Vi amo”. Il riferimento, appunto, era alla notizia del bimbo in arrivo da parte di Aurora e Goffredo. Insomma, una famiglia allargata felice in attesa dell’arrivo del bimbo o bimba, visto che ancora non si conosce il sesso del piccolo.

Di seguito, invece, come Aurora e Goffredo avevano annunciato e conferma la dolce attesa con un post Instagram:

