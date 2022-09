Valeria Marini e Pamela Prati hanno avuto uno scontro di fuoco: il retroscena e la spiegazione della biondissima soubrette.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha riportato a galla vecchie ruggini e antichi racconti mai ben definiti e confermati. Uno di questi fa riferimento ad un episodio che ha visto protagoniste Valeria Marini e Pamela Prati. Le due donne si sarebbe scontrate in passato con tanto di “rissa” e conseguenze fisiche. A parlare dell’accaduto è stato al GF Giovanni Ciacci le cue parole hanno subito ricevuto una prima replica da una delle dirette interessate, la Marini appunto.

Valeria Marini e Pamela Prati si sono picchiate? La verità

Valeria Marini

All’epoca dei fatti tra Valeria Marini e Pamela Prati, Giovanni Ciacci era assistente della biondissima soubrette ed è per questo che è a conoscenza dell’episodio che a quanto pare si è davvero verificato.

Parlando a Libero, la Marini ha spiegato una volta per tutte: “Non è andata così: semmai sono stata io a essere stata aggredita da Pamela. Ciacci, che all’epoca era il mio segretario, si deve essere espresso male al GF. Io sono stata l’unica a difendere Pamela quando è scoppiato il caos Mark Caltagirone: il linciaggio che ha subito è stato esagerato. Io poi sono sempre solidale con le donne. Ho un sacco di amiche in tv. Per me c’è spazio per tutti: mia madre mi ripete sempre che non conosco l’invidia. È così”.

Già in passato la Valeriona nazionale aveva dato una prima verisone: “Se c’è stato un litigio tra me e la Prati alla festa di compleanno di Leo Gullotta? Pamela era un po’ ossessionata da me, ma io non le ho levato il lavoro. Lei all’epoca era andata via dal Salone Margherita. Se è vero che mi ha anche graffiata? Non ha molta importanza, però io c’ho ancora i segni… Non ne voglio parlare dai, lei non ha passato un periodo bello[…].”.

Di seguito un recente post Instagram della Marini:

