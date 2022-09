Intervista a tuttotondo per Susanna Messaggio che ha avuto modo di parlare a Oggi è un altro giorno anche della triste perdita di una figlia.

Susanna Messaggio è sicuramente uno dei personaggi più amati dello spettacolo. La sua solarità, la gioia e il sorriso sempre sul volto la caratterizzano nonostante la vita le abbia messo davanti momenti molto tristi come la perdita di una figlia di 8 mesi. A raccontare quel brutto episodio è stata la stessa storica ex valletta di Mike Buongiorno, ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’.

Susanna Messaggio e la perdita della figlia

Susanna Messaggio

Dopo aver parlato delle sue tre lauree, del rapporto con gli uomini e del suo lavoro, Susanna Messaggio si è lasciata andare ad altre dichiarazioni molto personali. Un momento sicuramente importante e molto triste è stato appunto quello della morte di sua figlia Alice, all’età di soli 8 mesi.

“Se ho tanti angeli nel cielo? Sì, sicuramente. Uno è mia figlia. Morta a 8 mesi”, ha spiegato la donna. “Era una bimba piccola con un problema cardiocircolatorio. Doveva essere operata per una piccola cosa. Nonostante i suoceri medici, la volevano dall’altra parte. Quindi… Si chiamava Alice, di nome e di fatto. La fermata non era la sua e ci vedremo in un’altra dimensione. Per cui è sempre qui con me. Sono comunque una donna fortunatissima, nonostante la disgrazia ho avuto un dono speciale, Martina, la mia strepitosa figlia. E Iacopo”.

“Un giorno Martina è arrivata e mi ha fatto vedere un tatuaggio. Sul collo aveva tatuato una cosa e le chiesi cosa avesse fatto. Non mi piacevano i tatuaggi. Lei mi ha risposto che aveva tatuato una piccola A. Per Alice, dicendomi che era sempre con lei”.

“Cosa mi ha aiutato in quel momento? La condivisione con le altre mamme. Stavo studiano medicina, poi non ho finito e allora sono andata in psicologia e ho aiutato le donne che come me avevano avuto questo tipo di dolore e non solo”.

Di seguito un recente post Instagram del volto noto della tv:

